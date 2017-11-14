Мбаппе уверяет, что не давал отрицательного ответа «Реалу»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг слухи о том, что в частной беседе с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом отказался переходить в «Королевский клуб», передаёт TF1.

Футболист сборной Франции также отметил, что парижский клуб не был его первой опцией.

По ходу и по окончании предыдущего сезона СМИ неоднократно писали об интересе испанского гранда к этому футболисту. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес в свою очередь однозначно на этот счёт не высказывался, подчёркивая, что 18-летнему Мбаппе будет нелегко попасть в основной состав «сливочных».

Мбаппе выступает в «ПСЖ» на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит «Монако». Однако по окончании текущего сезона Мбаппе станет полноценным игроком «ПСЖ».