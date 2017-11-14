Дешам: сборная Германии уровнем выше Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Германии. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, в Кёльне, начало игры — в 22:45 мск.

«Я думаю, что Германия находится на уровне выше нас, учитывая их опыт, даже если Йоахим Лёв привлечёт в свою команду много молодых игроков. Вам просто нужно посмотреть, когда это приключение началось в Германии. Это было в 2004 году, а титул чемпиона мира они выиграли только в 2014 году.

Со временем вы получаете такой опыт. Мы по-прежнему отстаём в этом отношении. Каждый матч позволяет моим игрокам прогрессировать и приобретать дополнительный опыт", — цитирует Дешама официальный сайт Лиги 1.