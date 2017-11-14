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Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

Футбол

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не будет готов к матчу 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча состоится 23 декабря. Ранее врачи сообщили, что Дембеле может успеть набрать форму.

Согласно информации Sport.es, восстановление 20-летнего футболиста протекает хорошо, однако медицинский штаб не намерен спешить, чтобы у Дембеле не случился рецидив. Нападающий сможет вернуться на поле лишь тогда, когда врачи решат, что риск рецидива сведён к нулю.

В клубе планируют начать подпускать Дембеле к тренировкам с января, а в феврале француз может появиться на поле.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Реал Мадрид Усман Дембеле Травмы — футбол
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