Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не будет готов к матчу 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча состоится 23 декабря. Ранее врачи сообщили, что Дембеле может успеть набрать форму.

Согласно информации Sport.es, восстановление 20-летнего футболиста протекает хорошо, однако медицинский штаб не намерен спешить, чтобы у Дембеле не случился рецидив. Нападающий сможет вернуться на поле лишь тогда, когда врачи решат, что риск рецидива сведён к нулю.

В клубе планируют начать подпускать Дембеле к тренировкам с января, а в феврале француз может появиться на поле.