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ЧМ-2018 - Европа
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Нигерия объявила состав на игру с Аргентиной, Идову начнёт матч в запасе

Футбол

Сборная Нигерии объявила состав на товарищеский матч с командой Аргентины. Встреча состоится сегодня в Краснодаре, начало поединка — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что защитник «Амкара» Брайн Идову, впервые получивший вызов в сборную Нигерии, начнёт эту встречу на скамейке запасных.

Состав сборной Нигерии: Акпейи, Трост-Эконг, Балогун, Авазьем Коллинс, Шеку, Ндиди, Микел, Огу, Эйна, Ихеаначо, Айуоби.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Нигерия.

Защитник «Амкара» Идову спел для сборной Нигерии песню
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Брайн Идову
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