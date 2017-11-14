Нигерия объявила состав на игру с Аргентиной, Идову начнёт матч в запасе

Сборная Нигерии объявила состав на товарищеский матч с командой Аргентины. Встреча состоится сегодня в Краснодаре, начало поединка — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что защитник «Амкара» Брайн Идову, впервые получивший вызов в сборную Нигерии, начнёт эту встречу на скамейке запасных.

Состав сборной Нигерии: Акпейи, Трост-Эконг, Балогун, Авазьем Коллинс, Шеку, Ндиди, Микел, Огу, Эйна, Ихеаначо, Айуоби.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Нигерия.