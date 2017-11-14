Сёмин: никто в РФПЛ не проделывает такой скоростной объём работы, как Лысов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о сильных качествах 19-летнего игрока команды Михаила Лысова, который в этом сезоне чаще всего выступает на позиции левого защитника.

«Такой скоростной объём работы, какой проделывает Лысов, вообще никто не демонстрирует не только в «Локомотиве», но и во всём чемпионате России. У него это сильное качество, и за это я зацепился.

Он бывший нападающий, обладает неплохой техникой. Если будет расти дальше и научится отбирать мяч, правильно располагаться, будет, надеюсь, хороший защитник. Не знаю, что будет в будущем, но на данный момент практически все матчи, в которых Лысов выходил на поле, мы выиграли", — цитирует Сёмина «Советский спорт».