На последних минутах товарищеского матча Россия – Испания во время паузы, случившейся из-за травмы голкипера Андрея Лунёва, на поле выбежал болельщик, который подбежал к защитнику испанцев Херарду Пике и сделал с ним селфи. После этого фаната увела охрана, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

В конце матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике Фото : «Чемпионат»

Встреча Россия — Испания прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3. Дублем в составе россиян отметился Фёдор Смолов, один гол забил Алексей Миранчук. У испанцев двумя мячами с пенальти отличился Серхио Рамос, один гол на счету Хорди Альбы.