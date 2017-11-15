До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

В конце матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

Футбол

На последних минутах товарищеского матча Россия – Испания во время паузы, случившейся из-за травмы голкипера Андрея Лунёва, на поле выбежал болельщик, который подбежал к защитнику испанцев Херарду Пике и сделал с ним селфи. После этого фаната увела охрана, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

В конце матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

В конце матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

Фото: «Чемпионат»

Встреча Россия — Испания прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3. Дублем в составе россиян отметился Фёдор Смолов, один гол забил Алексей Миранчук. У испанцев двумя мячами с пенальти отличился Серхио Рамос, один гол на счету Хорди Альбы.

Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Херард Пике Болельщики — Футбол товарищеские матчи Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент