Вратарь сборной США пропустил курьёзный гол в матче с Португалией

Голкипер сборной США Итан Хорват допустил грубую ошибку в товарищеском матче со сборной Португалии. На 31-й минуте при счёте 1:0 в пользу американцев защитник португальской сборной Виторину Антунеш выполнил прострел с левого фланга в направлении ворот соперника. Хорват попытался зафиксировать мяч в руках, но вместо этого пропустил его между ног в ворота.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

После этой ошибки голкипера сборной США счёт стал ничейным — 1:1. С таким результатом матч в итоге и завершился.