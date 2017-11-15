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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Вратарь сборной США пропустил курьёзный гол в матче с Португалией

Футбол

Голкипер сборной США Итан Хорват допустил грубую ошибку в товарищеском матче со сборной Португалии. На 31-й минуте при счёте 1:0 в пользу американцев защитник португальской сборной Виторину Антунеш выполнил прострел с левого фланга в направлении ворот соперника. Хорват попытался зафиксировать мяч в руках, но вместо этого пропустил его между ног в ворота.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

После этой ошибки голкипера сборной США счёт стал ничейным — 1:1. С таким результатом матч в итоге и завершился.

Сборные Португалии и США не выявили победителя в контрольном матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная США — Футбол Виторину Антунеш товарищеские матчи
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