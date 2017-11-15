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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Габулов: Лунёв действовал в лучших традициях российской вратарской школы

Футбол

Вратарь тульского «Арсенала» и сборной России Владимир Габулов поддержал партнёра по национальной команде Андрея Лунёва, который накануне в товарищеском матче с Испанией (3:3) получил травму головы.

«Андрюха, ты настоящий мужчина! Ты действовал смело и отчаянно, в лучших традициях российской вратарской школы и ценой травмы спас ворота. Держись! Скорейшего выздоровления», — написал Габулов в «Инстаграме».

Также Габулов пошутил, что теперь с вратарями будут работать полузащитник Денис Глушаков и нападающий Александр Кокорин. В конце встречи с испанцами после травмы Лунёва в ворота встал Денис Глушаков, хотя сначала это намеревался сделать Александр Кокорин.

«Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями», — пошутил Габулов.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Габулова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Спартак Александр Кокорин Андрей Лунёв Владимир Габулов Денис Глушаков Фото
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