Ширер: не думаю, что сборная Англии успешно выступит на чемпионате мира—2018

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал мнение, что английская команда не сможет рассчитывать на самые высокие результаты.

«Я не думаю, что Англия сможет быть успешной на чемпионате мира в России в следующем году с точки зрения того, чтобы отправиться туда и выиграть турнир. У нас есть несколько хороших молодых футболистов, но их не так много, к тому же им не гарантировано место в основном составе сборной Англии. Может быть, среди них Гарри Кейн и Деле Алли. Правда, Алли ещё нужно улучшать свою форму в Англии.

Существует давление, которое приходит из-за отсутствия успехов сборной Англии многие годы. Чем дольше это происходит, тем сложнее становится. Это потому, что последний чемпионат мира Англия выиграла в 1966 году, и это слишком долго", — цитирует Ширера Frstpost.