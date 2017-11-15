Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Ширер: не думаю, что сборная Англии успешно выступит на чемпионате мира—2018

Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал мнение, что английская команда не сможет рассчитывать на самые высокие результаты.

«Я не думаю, что Англия сможет быть успешной на чемпионате мира в России в следующем году с точки зрения того, чтобы отправиться туда и выиграть турнир. У нас есть несколько хороших молодых футболистов, но их не так много, к тому же им не гарантировано место в основном составе сборной Англии. Может быть, среди них Гарри Кейн и Деле Алли. Правда, Алли ещё нужно улучшать свою форму в Англии.

Существует давление, которое приходит из-за отсутствия успехов сборной Англии многие годы. Чем дольше это происходит, тем сложнее становится. Это потому, что последний чемпионат мира Англия выиграла в 1966 году, и это слишком долго", — цитирует Ширера Frstpost.

Ширер: Дринкуотер больше не должен играть за сборную Англии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Алан Ширер Гарри Кейн Деле Алли
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент