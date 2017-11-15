До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гиггз: я бы отказался обменять Рашфорда на Габриэла Жезуса

Футбол

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высоко оценил потенциал форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда.

"Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» забил больше Рашфорда, но это немного разные игроки. Я работал с Маркусом и видел, насколько он талантлив. Именно скорость при принятии решений и старательность делают его таким ценным для «Манчестер Юнайтед».

Я бы не обменял его ни на какого другого молодого игрока. Я не видел Жезуса вблизи, но он, очевидно, очень талантливый игрок. И всё же я бы выбрал Рашфорда», — цитирует Гиггза Sky Sports.

Марсьяль: Моуринью очень строг со всеми игроками «МЮ», его трудно впечатлить
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Габриэл Жезус Маркус Рашфорд Райан Гиггз
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент