Гиггз: я бы отказался обменять Рашфорда на Габриэла Жезуса

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высоко оценил потенциал форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда.

"Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» забил больше Рашфорда, но это немного разные игроки. Я работал с Маркусом и видел, насколько он талантлив. Именно скорость при принятии решений и старательность делают его таким ценным для «Манчестер Юнайтед».



Я бы не обменял его ни на какого другого молодого игрока. Я не видел Жезуса вблизи, но он, очевидно, очень талантливый игрок. И всё же я бы выбрал Рашфорда», — цитирует Гиггза Sky Sports.