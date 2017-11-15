Айуоби: выбрал сборную Нигерии, а не Англии из-за семьи

Вингер «Арсенала» Алекс Айуоби сообщил, что семья сыграла большую роль при принятии решения играть за сборную Нигерии вместо Англии. Айуоби играл за юношеские сборные Англии, но в 2015 году дебютировал в национальной командой Нигерии.

«Я вырос в Англии, и мне было очень приятно играть за эту страну. Тем не менее вся моя семья из Нигерии, я тоже родился в Нигерии, мой дядя, Джей-Джей Окоча, — легенда в этой стране.



Вот почему я подумал, что надо поступить именно так. Я принял решение играть за Нигерию и горжусь этим", — цитирует Айуоби Soccer Laduma.