Иско, Модрич и Ковачич вернулись в общую группу «Реала»

«Реал» продолжает подготовку к мадридскому дерби с «Атлетико». За два дня до матча в общую группу вернулись Иско, Лука Модрич и Матео Ковачич. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».

Накануне Иско и Лука Модрич тренировались индивидуально, а сегодня уже наравне со всеми. Матео Ковачич же провёл первую тренировку с момента травмы, которую получил ещё 14 сентября. Первые двое должны сыграть в субботу, а участие Ковачича под вопросом.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 18 ноября. Начало – в 22:45 мск.