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Иско, Модрич и Ковачич вернулись в общую группу «Реала»

Футбол

«Реал» продолжает подготовку к мадридскому дерби с «Атлетико». За два дня до матча в общую группу вернулись Иско, Лука Модрич и Матео Ковачич. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».

Накануне Иско и Лука Модрич тренировались индивидуально, а сегодня уже наравне со всеми. Матео Ковачич же провёл первую тренировку с момента травмы, которую получил ещё 14 сентября. Первые двое должны сыграть в субботу, а участие Ковачича под вопросом.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 18 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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Источник: Официальный сайт "Реала" Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Иско Лука Модрич Матео Ковачич
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