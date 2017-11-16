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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Кьеллини – о ссоре игроков сборной Италии с Вентурой: это всё сказки и фантазии

Футбол

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини опроверг информацию, что после ответного стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2018 с Швецией (0:1) футболисты поругались с главным тренером Джампьеро Вентурой.

«Я читал так много этих историй. Это фантазии, басни, сказки. Я всегда мог поговорить с тренером. И я повторю, что никогда не позволю себе сказать тренеру, как мы должны играть или что на поле должен выйти я или Барцальи. Это касается как меня, так и товарищей по команде», — сказал Кьеллини в интервью Corriere della sera.

Вентура после первой игры со Швецией поругался с игроками и угрожал отставкой
Источник: Corriere della sera Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Ювентус Джампьеро Вентура Джорджо Кьеллини ЧМ-2018
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