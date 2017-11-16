Кьеллини – о ссоре игроков сборной Италии с Вентурой: это всё сказки и фантазии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини опроверг информацию, что после ответного стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2018 с Швецией (0:1) футболисты поругались с главным тренером Джампьеро Вентурой.

«Я читал так много этих историй. Это фантазии, басни, сказки. Я всегда мог поговорить с тренером. И я повторю, что никогда не позволю себе сказать тренеру, как мы должны играть или что на поле должен выйти я или Барцальи. Это касается как меня, так и товарищей по команде», — сказал Кьеллини в интервью Corriere della sera.