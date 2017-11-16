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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Наставник сборной Алжира — журналисту: ты враг национальной команды. Заткнись!

Футбол

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер, после победы в товарищеской встрече над сборной ЦАР (3:0), на послематчевой пресс-конференции назвал одного из присутствовавших в зале журналиста врагом национальной команды и заставил его замолчать.

«Мистер Джебур, журналист! Ты враг национальной команды. Я скажу это публично. Послушайте все. Я уважаю всех присутствующих, но не его. Я не уважаю тебя», — обратился Маджер, указывая пальцем в сторону журналиста.

В ответ на это из зала послышался чей-то голос, приведший Маджера в ярость, и тренер прокричал: «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись! Выйди на пенсию и позволь новому поколению выполнять эту работу. Следующий вопрос, пожалуйста».

Сборная Алжира по итогам отборочного турнира не смогла пробиться на ЧМ-2018. В октябре 58-летний Рабах Маджер возглавил национальную команду в четвёртый раз в карьере.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Fanatik.

Р. Маджер в четвёртый раз возглавил сборную Алжира
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Алжира - Футбол Сборная ЦАР — Футбол
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