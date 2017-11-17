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CAS отказал Адриену Силве во временной регистрации за «Лестер»

Футбол

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал полузащитнику Адриену Силве во временной регистрации за «Лестер Сити». При этом отмечается, что CAS продолжает рассматривать апелляцию игрока на решение ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом». ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока. После совещаний руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию, но получило отказ. 3 октября Силва подал апелляцию на решение ФИФА в CAS, при этом попросив предоставить ему временную регистрацию в новом клубе.

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Источник: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Спортинг Лиссабон Адриен Силва Трансферы ФИФА
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