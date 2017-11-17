К. Коул: тренер в Индонезии обеспечивал местную полицию оружием

Бывший нападающий сборной Англии и ряда британских клубов Карлтон Коул поделился впечатлением от выступления в Индонезии, где он защищал цвета клуба «Персиб Бандунг». 34-летний Коул рассказал, что менеджер команды Умур Мухтар обеспечивал местную полицию оружием.

«У них есть тренер, который работает с вами всю неделю, а так называемый менеджер наблюдает со стороны. В «Персибе» этот парень главный. Он может не быть на тренировке, а потом выбрать состав на игру и не включить тебя, даже если ты хорошо работал. Главный тренер тут бессилен. Если вы не нравитесь менеджеру, то не будете играть.

У этого парня были связи с полицией. Умур обеспечивал их оружием и работал с армией. Он был властным парнем. Он делал всё так, как хочет. Команда, в которой я играл, – это «Манчестер Юнайтед» в Индонезии, но из-за этого менеджера они болтались на 13-м месте. Он всё испортил.

Возможно, это был безумный опыт, но один из лучших в моей жизни. Рад, что стал частью индонезийского футбола, фанаты там невероятные. Они живут футболом, это в их крови», — цитирует Коула Goal.