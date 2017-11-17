Зидан – об отношениях Роналду и Рамоса: они уважают друг друга, всё хорошо

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о том, что между защитником Серхио Рамосом и нападающим Криштиану Роналду возникло напряжение. Ранее испанские СМИ сообщали, что португальский футболист хочет покинуть «Королевский клуб» по окончании текущего сезона, назвав причины этого. Рамос в свою очередь не стал отвечать на вопрос о намерениях одноклубника, посоветовав представителям СМИ спросить об этом у самого Роналду.

«В моём распоряжении два игрока, которые являются историей этого клуба. Речь о Рамосе и Роналду. Они уважают друг друга. Ничего не произошло, всё хорошо.

Серхио — очень умный парень, он может сказать всё, что хочет. Роналду также умён. Они давно играют вместе. Может что-то где-то накопилось, кто-то что-то думает, но внутри команды ничего не происходит. Всё нормально», — цитирует Зидана Sport.es.

Ранее Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) заявил, что не хотел бы продлевать контракт с испанским грандом. В ответ Рамос назвал его корыстным человеком.