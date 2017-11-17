Начало отбора и финального этапа Кубка африканских наций—2019 было перенесено

Конфедерация африканского футбола (CAF) согласилась перенести начало отборочного турнира Кубка африканских наций—2019 с марта на октябрь 2018 года, а финальный этап турнира – с января на июнь 2019-го, сообщает AFP.

Такое решение было принято в связи с тем, чтобы предоставить пяти африканским сборным, которые вышли в финальную часть чемпионата мира—2018, возможность провести в марте товарищеские матчи для подготовки к мундиалю. В финальную часть ЧМ-2018, которая пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, вышли сборные Нигерии, Сенегала, Египта, Туниса и Марокко.

«Африканские команды, которые вышли на ЧМ-2018, теперь смогут в марте провести подготовительные товарищеские матчи. Исполнительный комитет CAF одобрил соответствующее предложение, которое поступило от Нигерии. В связи с этим старт квалификации Кубка африканских наций—2019 перенесён на октябрь 2018 года. Финальная часть турнира перенесена с января на июнь 2019 года», — сообщил представитель сборной Нигерии Тойин Ибитойе.