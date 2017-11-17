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«Зенит» может отдать Шатова, Нобоа и Терентьева в аренду

Футбол

Комментатор Нобель Арустамян сказал, что «Зенит» может отдать полузащитника Олега Шатова, хавбека Кристиана Нобоа и защитника Дениса Терентьева в аренду.

«Нобоа не сумел закрепиться в составе „Зенита“ и сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду либо в „Ростов“, либо в „Рубин“. Об этом многие говорят, и, думаю, это соответствует действительности. Вероятно, Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Вариант с «Ростовом» приоритетный для этого футболиста.

Есть вероятность, что Шатов может быть отдан в аренду с правом выкупа. Претенденты — «Краснодар» и даже ЦСКА, который просматривал игрока на сборах, когда он был ещё в «Урале», но в итоге не сумел его подписать. Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста", — поведал Арустамян в программе «Секретные материалы» в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Ростов ФК Рубин Денис Терентьев Кристиан Нобоа Олег Шатов Трансферы
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