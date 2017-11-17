Орлов: до сих пор напоминают про «Боруссию» Мюнхен, а Алдервейрелд – мой любимец

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов во время мастер-класса для спортивных журналистов в Уфе ответил на вопрос о самых памятных ошибках в карьере и назвал защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда своим любимцем.



«Мои ошибки есть в Интернете. 2006 год, чемпионат мира в Германии, в каком-то репортаже меня понесло, и я назвал „Боруссию“ второй мюнхенской командой. Я всегда прекрасно знал, что это случайно произошло. Но до сих пор в мою сторону говорят, что это тот комментатор, который не знает, из какого города „Боруссия“. Ну а Алдервейрелд – мой любимец», — приводит слова Орлова портал Rusfootball.



Видео с лучшими фразами Орлова можно посмотреть на канале «Футбол по FUN'у» в YouTube.

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