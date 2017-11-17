«Арарат» объявил имя руководителя тренерского штаба

Московский «Арарат» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил, что Игорь Звездин назначен руководителем тренерского штаба.

В тренерский штаб вошли главный тренер-аналитик Дмитрий Безняк, старший тренер Максим Букаткин, тренер вратарей Евгений Костенко.

Пост спортивного директора команды занял Артём Хачатурян.

Ранее стало известно, что президентом «Арарата» стал глава и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, а председателем совета директоров стал совладелец группы компаний «Авилон» Камо Авагумян.

«Арарат» выступает в зоне «Центр» первенства ПФЛ и после 17 туров уверенно лидирует в таблице.