«Фенербахче» возобновил переговоры о трансфере Смолова

«Фенербахче» возобновил переговоры о приобретении нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, утверждает Turkiye.



Турецкий клуб следит за российским игроком с начала текущего сезона и сейчас предпринимает новые попытки его заполучить. Фёдор входит в шорт-лист стамбульцев наряду с Байе Умаром Ниассом («Эвертон»), Муссой Совом («Аль-Ахли») и Риадом Баичем («Удинезе»).



В текущем сезоне РФПЛ Смолов провёл 10 матчей, забив 8 мячей. Недавно он оформил дубль в товарищеской встрече между сборными России и Испании (3:3).

Орлов посоветовал Смолову не уезжать из России