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«Фенербахче» возобновил переговоры о трансфере Смолова

Футбол

«Фенербахче» возобновил переговоры о приобретении нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, утверждает Turkiye.

Турецкий клуб следит за российским игроком с начала текущего сезона и сейчас предпринимает новые попытки его заполучить. Фёдор входит в шорт-лист стамбульцев наряду с Байе Умаром Ниассом («Эвертон»), Муссой Совом («Аль-Ахли») и Риадом Баичем («Удинезе»).

В текущем сезоне РФПЛ Смолов провёл 10 матчей, забив 8 мячей. Недавно он оформил дубль в товарищеской встрече между сборными России и Испании (3:3).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Фенербахче Фёдор Смолов Трансферы
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