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Энрике хочет возобновить карьеру в «Челси», «Тоттенхэме», «Баварии» или «ПСЖ»

Футбол

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике намерен возобновить карьеру летом 2018 года. Как сообщает Sport.es, несколько клубов уже выходили на контакт с 47-летним специалистом. Энрике намерен отдать предпочтение тому клубу, где затевается чемпионский проект и будет комфортно его семье.

Если вести речь об Англии, то там Энрике отдаёт предпочтение жизни в Лондоне, а не в Ливерпуле или Манчестере. Поэтому приоритетными вариантами для него являются «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Также испанский специалист хотел бы поработать в «ПСЖ» или «Баварии».

«Бавария» 4 октября проведёт переговоры с Луисом Энрике
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона ФК ПСЖ Челси Луис Энрике
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