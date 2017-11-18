«Шахтёр» ведёт переговоры с «Фиорентиной» по португальскому защитнику

Португальский защитник «Фиорентины» Бруну Гашпар попал в сферу интересов донецкого «Шахтёра», сообщает zerozero. Украинский клуб намерен приобрести 24-летнего Гашпара зимой и уже ведёт соответствующие переговоры.

Наставник «горняков» Паулу Фонсека заинтересован в футболисте, который не заявлен в еврокубках и поэтому сможет помочь донецкому клубу на европейской арене весной.



Минувшим летом Гашпар перешёл в «Фиорентину» из «Витории Гимарайнш». Сумма трансфера составила € 4 млн. В текущем сезоне защитник провёл в итальянской Серии А семь матчей и отметился двумя результативными передачами.