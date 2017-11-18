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Сборная Уэльса объявила об уходе Коулмана с поста главного тренера

Футбол

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман покинул свой пост. 47-летний специалист принял такое решение по собственной инициативе, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Уэльса.

«Мы очень разочарованы уходом Криса с поста главного тренера сборной Уэльса. Будем вечно благодарны за ту работу, которую он провёл за эти годы. Желаем Коулману всего наилучшего в будущем», — сказал футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд.

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и привёл команду к полуфиналу Евро-2016. По итогам квалификации чемпионата мира — 2018 валлийцы не смогли выйти на турнир.

Ранее сообщалось, что Коулман согласился возглавить «Сандерленд». Ожидается, что уже 19 ноября специалист начнёт работу с «чёрными котами».

Коулман покинет сборную Уэльса и возглавит «Сандерленд»
Источник: Футбольная ассоциация Уэльса Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Сборная Уэльса — Футбол Крис Коулман ЧМ-2018
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