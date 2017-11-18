«Спартак» в матче с «Краснодаром» сыграет в белой форме

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Краснодара» и «Спартака» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

Как сообщает официальный «твиттер» «Спартака», хозяева выйдут на поле в форме чёрно-зелёного цвета, а гости — в белых футболках.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в Краснодаре сегодня, 18 ноября. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

В таблице российского чемпионата «Краснодар» (27 очков) располагается на третьей строчке, а «Спартак» (25) — на пятой.



Фотографию форм команд на предстоящий матч можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».