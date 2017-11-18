Гончаренко: Вернблум вспомнил молодость, сегодня он был лучший нападающий

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после гостевой победы над «СКА-Хабаровск» (4:2) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, с чем связано то, что «армейцы» впервые в сезоне забили больше трёх мячей в матче РФПЛ. Напомним, что у красно-синих в прошедшей игре дубль оформил Понтус Вернблум, по одному мячу забили Алан Дзагоев и Витиньо.

«В первую очередь с Дзагоевым, я думаю. С его присутствием у нас по-другому атака смотрится. Плюс Вернблум, номинально опорный полузащитник, вспомнил молодость, когда был в атаке. Голевое чутьё и правильное открывание привело к тому, что сегодня он был лучший нападающий», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.