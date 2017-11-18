«СКА-Хабаровск» — ЦСКА — 2:4. Видеообзор матча

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 4:2.



Хозяева быстро открыли счёт — уже на пятой минуте отличился Денис Дедечко. Гости сумели быстро отыграться — на 12-й минуте счёт сравнял Алан Дзагоев. На 74-й минуте Понтус Вернблум вывел красно-синих вперёд. Сравнять счёт хабаровская команда смогла на 81-й минуте — точным ударом отметился Мирослав Маркович. Тем не менее победа досталась московским «армейцам» — почти сразу же свой второй мяч забил Вернблум. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Витиньо.

Видеообзор матча «СКА-Хабаровск» — ЦСКА смотрите на официальном сайте РФПЛ.