Галактионов: тема моего назначения главным тренером «Ахмата» сейчас неуместна

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов после гостевой ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 17-го тура РФПЛ выразил мнение, что сейчас не время обсуждать его возможное назначение в должности главного тренера команды.

«Не поднимали тему моего назначения. Думаю, сейчас она неуместна. Моя задача – готовить команду к играм, а решение будут принимать руководители.

То направление развития команды, которое было при Кононове, мне близко. Сейчас моё видение такого, что надо двигаться дальше так же. Вопрос лишь в некоторых маленьких нюансах. Вносим какие-то коррективы в зависимости от соперника, но направление – играть от себя – продолжаем соблюдать», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпоината» Алина Матинян.