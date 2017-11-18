Хохлов: «Динамо» в матче с «Ахматом» провело два абсолютно разных тайма

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал домашнюю ничью с «Ахматом» (1:1) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.



«Было два абсолютно разных тайма в исполнении «Динамо». Первую половину мы провалили, но во второй вернулись в игру. Один гол получилось забить. Были ещё моменты, но реализовать их мы не смогли. Игру первого круга против «Ахмата» я смотрел со стороны, поэтому оценивать её неправильно, но плюс-минус что-то осталось. Коррективы вносятся, но то, к чему готовились, то на поле и увидели.

Почему заменил Луценко? Нам нужно было добавить агрессии впереди, поэтому вышел свежий Бечирай. Надеялись, что у нас появятся моменты, тем более и соперник уже немного подустал. Луценко хорошо цеплялся за мячи, вбрасывал, но не хватало остроты именно в штрафной, несмотря на то, что он забил гол", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.