Соснин: «Динамо» нужно выбираться из той зоны, где мы находимся

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин подвёл итоги домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

«Это была тяжёлая игра, много борьбы. У «Ахмата» был момент во втором тайме и помимо гола. У нас опасных моментов было больше. Получилась боевая встреча, но, наверное, результат действительно по игре. Нам нужно было выигрывать и брать очки, потому что нужно выбираться из той зоны, где мы находимся. Каждый матч для нас важен, мы стараемся выигрывать, но, к сожалению, в последнее время не получается. Будем работать над ошибками и надеяться, что в последних трёх матчах сможем победить.

У нас задание от тренера – всегда играть на победу. Сегодня мы сравняли, надо было дальше нагнетать и больше атаковать. У нас был период 10-15 минут, когда мы много атаковали, но, к сожалению, не забили.

После игры поменялся футболками с Плиевым. Мы давно знаем друг друга. Если есть возможность, я всегда меняюсь с ребятами, которых знаю. У меня большая коллекция уже. Так что это мне на память", — передаёт слова Соснина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Напомним, что «Динамо» после 17 матчей располагается на 14-й строчке в таблице российского чемпионата.