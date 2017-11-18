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«Динамо» — «Ахмат» — 1:1. Видеообзор матча

Футбол

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» вничью со счётом 1:1 сыграли «Динамо» и «Ахмат».

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте командой из Грозного — точным ударом отметился Уилкер Анхель.

Отыграться бело-голубые сумели на 62-й минуте — счёт сравнял Евгений Луценко, установивший окончательный результат.

В таблице российского чемпионата «Динамо» (16 очков) располагается на 14-й строчке, а «Ахмат» (22) занимает восьмое место.

Видеообзор матча «Динамо» — «Ахмат» смотрите на официальном сайте РФПЛ.

Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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