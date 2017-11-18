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Шуньич: не знаю, почему у «Динамо» не получалось при Калитвинцеве

Футбол

Защитник «Динамо» Тони Шуньич после домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1) высказался по поводу бывшего главного тренера московской команды Юрия Калитвинцева. После его увольнения в начале октября бело-голубых возглавил Дмитрий Хохлов.

«Калитвинцев — тоже хороший тренер. Он старался и тоже хотел добиваться результата. Просто не получалось. Посмотрим, как будет с Хохловым. Не знаю, почему при Калитвинцеве не получалось. Не хочется комментировать работу бывшего тренера», — передаёт слова Шуньича корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Тони Шуньич Юрий Калитвинцев
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