Почеттино: горжусь усилиями игроков «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:2).

«Это была равная игра с точки зрения ударов по воротам и мимо ворот, а также владения мячом. Я разочарован, так как моя команда приложила много усилий. Маленькие детали были против нас сегодня и это усложнило нам задачу победить. Но я очень горжусь усилиями игроков.

В эпизоде с первым голом был чистый офсайд. Возможно, он был, когда соперник забивал и второй. В матче с «Суонси» (прошёл в Лондоне в сентябре и завершился со счётом 0:0. — Прим. «Чемпионата») судьёй тоже был Майк Дин», — сказал тренер.