Суарес: дубль — это хорошо, мне нужно было забить

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу над «Леганесом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

«Дубль — это хорошо, мне нужно было забить. Мои голы важны, потому что они помогли команде победить сильного соперника на его поле. Мы всегда стараемся играть лучше в каждой встрече, но иногда это невозможно.

Мы должны привыкнуть к хорошей игре и победам. Теперь у нас есть хорошее преимущество в таблице, мы должны продолжать в том же духе", — сказал Суарес в эфире beIN Sports.