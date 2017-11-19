Комбаров: «Спартак» недоволен пропущенным мячом в Краснодаре. Обидно

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от гостевого матча с «Краснодаром», состоявшегося 18 ноября в рамках 17-го тура РФПЛ и завершившегося победой красно-белых со счётом 4:1.

«Игра была достаточно агрессивной. Много двигались, много работали, было много борьбы и единоборств. Первый тайм выиграли со счётом 2:0 и в перерыве поговорили, что надо выходить на поле сконцентрированными. Наверное, много оборонялись, но мы играли по счёту. При этом проводили хорошие контратаки и атаки, забили голы.

Пропущенным мячом, конечно, недовольны. Обидно. Хотелось сыграть на ноль. Что касается «Краснодара», то у них всегда была хорошая, крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться», — сказал Комбаров в общении с журналистами после матча.