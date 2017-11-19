Марсело: судья вполне мог поставить 3-4 пенальти в матче «Атлетико» — «Реал»

Защитник «Реала» Марсело поделился впечатлениями от результата дерби с «Атлетико» (0:0) в 12-м туре испанской Примеры.

«Судья вполне мог поставить три или четыре пенальти, но я больше не хочу говорить об этой проблеме. Ошибки арбитра случаются в футболе. Не знаю, что произошло с Рамосом. Я просто хочу играть в футбол, а не драться», — цитирует Марсело Marca.

Напомним, в концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить Серхио Рамоса в своей штрафной площади, нанёс ему сильный удар бутсой в нос. В итоге капитан «Реала» сломал носовую перегородку и был заменён после перерыва.