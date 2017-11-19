Пасторе — об интересе «Севильи»: переход в Серию А более вероятен

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе дал понять, что может продолжить карьеру в Италии в связи с нехваткой игровой практики.

«Думаю, нормально, что я хочу играть постоянно, но это решение тренера. Если я смогу играть так, как в матче с „Нантом“, со мной всё будет в порядке. Мне также нужно стараться избегать травм.



Я хочу попасть на чемпионат мира, но если тренер сборной видит, что я не играю, ему будет сложно вызвать меня. Но я не думаю об уходе, а хочу помочь „ПСЖ“.



Интерес „Севильи“? Переход в Серию А более вероятен», — сказал Пасторе.