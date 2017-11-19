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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Пасторе — об интересе «Севильи»: переход в Серию А более вероятен

Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе дал понять, что может продолжить карьеру в Италии в связи с нехваткой игровой практики.

«Думаю, нормально, что я хочу играть постоянно, но это решение тренера. Если я смогу играть так, как в матче с „Нантом“, со мной всё будет в порядке. Мне также нужно стараться избегать травм.

Я хочу попасть на чемпионат мира, но если тренер сборной видит, что я не играю, ему будет сложно вызвать меня. Но я не думаю об уходе, а хочу помочь „ПСЖ“.

Интерес „Севильи“? Переход в Серию А более вероятен», — сказал Пасторе.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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