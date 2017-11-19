Маминов: в 1-м тайме из-за тумана вообще не представлял, что происходит на поле

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение в матче 24-го тура ФНЛ с «Кубанью» (1:3).

«Тюмени» не хватило, прежде всего, мастерства. По настрою и самоотдаче у меня к своим подопечным претензий нет. Есть вопрос к надёжности футболистов. Если опускаем игрока в защиту, то появляются проблемы в центре поля. Снимаем с обороны, отправляем в опорную зону – проваливаемся у своих ворот. Матч с «Кубанью» точно проходил до гола. Хозяева забили, мы раскрылись, и поэтому результат на табло не в нашу пользу.



Туман мешал командам? Игроки отмечали, что они видят поле. Хотя я с тренерского мостика не видел дальнюю бровку. В первом тайме вообще не представлял, что там происходит. Но в этом случае и «Кубань», и «Тюмень» были в равных условиях. Всё по-честному – игроки захотели продолжить матч», — цитирует тренера сайт ФНЛ.