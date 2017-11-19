Хендерсон: хочу, чтобы Салах продолжал идти вперёд и не снял ногу с педали газа

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями об игре партнёра по команде Мохамеда Салаха, который после вчерашнего матча 12-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0) возглавил бомбардирскую гонку чемпионата, доведя число своих голов до девяти.

«Я хочу, чтобы Салах продолжал идти вперёд и не снял ногу с педали газа. Он упорно работает на тренировках, забивает голы, трудится во время матчей. Нам помогают не только его мячи, но и работоспособность. Он блестяще выступает с самого начала сезона и должен продолжать в том же духе, как и остальные игроки», — цитирует капитана красных сайт клуба.