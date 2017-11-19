Бельерин: победой в дерби «Арсенал» закрыл некоторым рты

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0.

«Вокруг команды всегда много разговоров, но я думаю, что это была одна из тех игр, в которых мы показали, что на многое способны, и закрыли некоторым рты. Есть люди, которые много говорят, но теперь, после просмотра этой игры, они будут думать, что у нас есть шанс.



Иногда по разным причинам мы не могли играть на таком уровне, но так мы поднимаем планку и показываем свой потенциал. Нам нужно усердно работать», — цитирует игрока сайт клуба.