Кокорин: «Зенит» рано расслабился, но вовремя получил по шапке

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал разгром «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

«Хорошо, что болельщики переживали из-за моей безголевой серии. Это повод для меня стараться забивать в каждой игре. Важно, что выиграли. Тренер обещал, что с этой игры будем забивать много. Сегодня забили пять, чему мы все рады.

Доволен, что выхожу на поле в стартовом составе. У меня получается быть результативным, получилось забить. Давно не выигрывали в чемпионате, была задача победить.

Что касается серии без побед в чемпионате, то в подсознании непонятно почему концентрировались на Лиге Европы. Видимо, подумали, что не то что вполноги, но и так будем обыгрывать соперников из нижней части таблицы. Рано расслабились, но вовремя получили по шапке. Теперь навёрстываем упущенное.

Естественно, держим в уме ближайший матч со «Спартаком». В Лиге Европы задачу мы уже выполнили. Наверное, в матче с «Вардаром» выйдут те, кто до этого играл поменьше», — сказал Кокорин в программе «После футбола».