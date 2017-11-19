Черчесов: «Спартак» должен выиграть, чтобы не упустить «Зенит» с горизонта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит», который состоится в Москве 27 ноября. Черчесов в прошлом возглавлял красно-белых.



«Супер будет или нет, это мы скажем после игры. А вывеска, конечно, супер, это точно. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков. Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. «Спартак» должен обязательно выиграть, чтобы не упустить «Зенит» с горизонта», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

«Спартак» в турнирной таблице отстает от «Зенита» на 5 очков.