Зюле: Артуро Видаль — невероятно важный для «Баварии» игрок

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле адресовал слова похвалы полузащитнику команды Артуро Видалю. В домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:0) чилийский футболист стал автором гола и голевой передачи.

«Артуро — невероятно важный для «Баварии» игрок, когда находится в соответствующей форме. Команда всегда нуждается в услугах Видаля при такой игре. Видаль проделал на поле огромный объём работы, выиграв очень много единоборств. Тренерам даже пришлось заменить его», — приводит слова Зюле интернет-портал Goal.