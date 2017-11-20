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Зюле: Артуро Видаль — невероятно важный для «Баварии» игрок

Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле адресовал слова похвалы полузащитнику команды Артуро Видалю. В домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:0) чилийский футболист стал автором гола и голевой передачи.

«Артуро — невероятно важный для «Баварии» игрок, когда находится в соответствующей форме. Команда всегда нуждается в услугах Видаля при такой игре. Видаль проделал на поле огромный объём работы, выиграв очень много единоборств. Тренерам даже пришлось заменить его», — приводит слова Зюле интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Аугсбург Бавария Артуро Видаль
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