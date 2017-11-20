Старридж в январе может покинуть «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может покинуть команду с открытием трансферного окна. Футболист недоволен малым количеством игрового времени и хочет сменить клуб, чтобы чаще играть и сохранить шанс на поездку на чемпионат мира 2018 года.

Mirror сообщает, что в январе прошлого года «Ливерпуль» отказался отдавать Старриджа в аренду в «ПСЖ», но грядущей зимой может пойти на встречу игроку. При этом сам Старридж надеется, что руководство назовёт реалистичную цену, которая не отпугнёт потенциальных покупателей.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Дэниел Старридж принял участие в 8 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.