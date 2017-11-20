Глава Федерации футбола Италии назвал 5 кандидатов на пост наставника сборной

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов.



«На данный момент у всех претендентов контрактные обязательства минимум до июня. Это многомиллионные суммы, и мы не в состоянии выплачивать компенсации. Мы выбираем среди лучших. Имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини», – приводит слова Тавеккио Football Italia.



Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.

Это была не сборная Италии. Это были самозванцы У нас есть доказательства.