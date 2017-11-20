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Глава Федерации футбола Италии назвал 5 кандидатов на пост наставника сборной

Футбол

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов.

«На данный момент у всех претендентов контрактные обязательства минимум до июня. Это многомиллионные суммы, и мы не в состоянии выплачивать компенсации. Мы выбираем среди лучших. Имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини», – приводит слова Тавеккио Football Italia.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.

Это была не сборная Италии. Это были самозванцы
У нас есть доказательства.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Антонио Конте Карло Анчелотти Клаудио Раньери Массимилиано Аллегри Роберто Манчини
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