Сёмин — о переносе матча со «СКА-Хабаровск»: нужно думать о здоровье футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию по поводу проведения выездного матча 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 21 градуса.

«Во-первых, есть рекомендации УЕФА, которых нужно придерживаться. Во-вторых, нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны и чтобы условия не навредили их здоровью. При температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков. Нужно спросить у врачей, что будет с человеком, который два часа дышит на морозе при пульсе 160-180.

Я как бывший футболист считаю, что это неприемлемо. Есть прогноз погоды, на который ориентируются все службы страны. Мы тоже должны ориентироваться. Делегат может измерить температуру на газоне, а дыхательные пути футболиста находятся на высоте 180 см. Я не понимаю, зачем нужно обострять ситуацию. Есть правила, которых нужно придерживаться. Мы хотим играть по правилам», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.