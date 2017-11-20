Монтелла: разговаривал с Липпи в 2016-м, но мы просто обменялись идеями

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сказал, что не обсуждал с бывшим наставником сборной Италии Марчелло Липпи вопрос о том, чтобы занять должность нового рулевого «скуадра адзурра» в 2016 году после ухода Антонио Конте.

Ранее Липпи рассказал, что в 2016 году, обедая с руководителями итальянского спорта, предложил им кандидатуры Монтеллы, Джампьеро Вентуры и Джан Пьеро Гасперини.

«Я разговаривал с Липпи по окончании сезона-2015/16, но мы просто обменялись идеями, не более того», — заявил Монтелла.

Напомним, в итоге главным тренером сборной Италии стал Вентура, но на прошлой неделе из-за невыхода команды на ЧМ-2018 его уволили.