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Монтелла: разговаривал с Липпи в 2016-м, но мы просто обменялись идеями

Футбол

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сказал, что не обсуждал с бывшим наставником сборной Италии Марчелло Липпи вопрос о том, чтобы занять должность нового рулевого «скуадра адзурра» в 2016 году после ухода Антонио Конте.

Ранее Липпи рассказал, что в 2016 году, обедая с руководителями итальянского спорта, предложил им кандидатуры Монтеллы, Джампьеро Вентуры и Джан Пьеро Гасперини.

«Я разговаривал с Липпи по окончании сезона-2015/16, но мы просто обменялись идеями, не более того», — заявил Монтелла.

Напомним, в итоге главным тренером сборной Италии стал Вентура, но на прошлой неделе из-за невыхода команды на ЧМ-2018 его уволили.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Винченцо Монтелла Марчелло Липпи
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