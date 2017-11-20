«Локомотив» поздравил Булыкина с 38-летием

Московский «Локомотив» поздравил советника президента клуба и экс-игрока команды Дмитрия Булыкина с 38-летием.

«Сегодня советнику президента «Локомотива» и ветерану нашего клуба Дмитрию Булыкину исполняется 38 лет. Мы от всей души поздравляем Дмитрия Олеговича с днем рождения! Желаем ему счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!» — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Локомотив».

Булыкин сыграл за национальную сборную России 15 матчей, забил 7 мячей. Летом 2017 года был назначен советником президента ФК «Локомотив». Булыкин занимается вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба.