ОПСФ направит Прядкину и Мутко письма по матчу «СКА-Хабаровск» — «Локомотив»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом».



Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 21 градуса.

«Ситуация с матчем в Хабаровске касается всех футболистов РФПЛ, а не только игроков „Локомотива“ или „СКА-Хабаровск“. Мы раньше уже направляли письма в РФПЛ и РФС с просьбой учитывать погодные условия при составлении календаря и не давать играть, когда погода не позволяет это делать. Вы помните, как играли при смоге в Москве, когда горели торфяники, или как игрок „Рубина“ получил тепловой удар.

Мы собираемся отреагировать на предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив». Завтра мы направляем письма главе РФПЛ Сергею Прядкину и президенту РФС Виталию Мутко. Более того, мы хотим обсудить этот вопрос и с руководителями других лиг, ведь это проблема шире, чем конкретный матч. Дело не в игроках «Локомотива» и «СКА-Хабаровск». Любой игрок может попасть в такую ситуацию. Это может быть мороз, или аномальная жара, или что-то ещё. Мне безумно жалко игроков ЦСКА Березуцкого и Миланова, которые получили травмы в последней игре. Мне не хочется, чтобы игроки травмировались. Надо не точечно решать проблему, а вводить параметры, вне рамок которых играть опасно и бессмысленно», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.